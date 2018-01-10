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'dan Bitcoin açıklaması

Başkanı Himmet Karadağ, Bitcoin'in altyapısını oluşturan Blockchain teknolojisiyle ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini kaydetti. Karadağ ayrıca önde gelen ve bilinen markalara sahip 10 şirketin borsaya girmek için başvuru yaptığını belirtti.

Borsa İstanbuldan Bitcoin açıklaması

Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, 10 şirketin borsaya geleceğini açıkladı.

Karadağ, "Halihazırda ülkemizin önde gelen ve bilinen markalarına sahip 10 şirketi, paylarının halka arz edilerek borsada işlem görmesi için başvuru yapmış bulunmaktadır. Yakın gelecekte, ilave müracaatların gelmesini de bekliyoruz" dedi.

"BLOCKHAIN ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURDUK"
Borsa Grubu olarak, öncelikli olarak Bitcoin'in altyapısını oluşturan Blockchain teknolojisiyle ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Karadağ, "Takas İstanbul bünyesinde, Blockhain Çalışma Grubu oluşturduk. Bu çalışma grubunda da neler yapılabileceği tartışılıyor" diye konuştu.

Karadağ, kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle yapılan değişiklikten sonra piyasa işlem saatlerinde yeni bir düzenlemeyi gerektirecek bir gelişme olmadığını ifade etti.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 12:00
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