Öğretmene ehliyet sınavı parası 331

MİLLİ EğitimBakanlığı'nca (MEB),ehliyet sınavlarının ikinciaşaması olan direksiyonuygulama sınavlarında görevalan öğretmenlerin 1 günlüksınav ücretleri Ocak 2018itibarıyla brüt 331 lirayayükseltildi. Milli EğitimBakanlığı Özel ÖğretimKurumları Genel MüdürüKemal Şamlıoğlu, sınavşartlarının zorluğuna dikkatiçekerek, "Öğretmenlerimizsabahtan akşama bilfiilalanda ve aktifler, her antetikte ve dikkatliler. Onlarınaldıkları bu risk ve kurallısürücü yetiştirme noktasındagösterdikleri üstüngayretlerinin bir karşılığıolarak kendilerine ödenenücretler bu yıl ciddi bir artışgerçekleştirdik" dedi.
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