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Öğretmene ı parası 331

Öğretmene ehliyet sınavı parası 331
MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (), larının ikinci aşaması olan direksiyon uygulama sınavlarında görev alan öğretmenlerin 1 günlük sınav ücretleri Ocak 2018 itibarıyla brüt 331 liraya yükseltildi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, sınav şartlarının zorluğuna dikkati çekerek, "Öğretmenlerimiz sabahtan akşama bilfiil alanda ve aktifler, her an tetikte ve dikkatliler. Onların aldıkları bu risk ve kurallı sürücü yetiştirme noktasında gösterdikleri üstün gayretlerinin bir karşılığı olarak kendilerine ödenen ücretler bu yıl ciddi bir artış gerçekleştirdik" dedi.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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