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vefat etti

Mehmet Beğendik vefat etti
KAYSERİ'NİN tanınmış işadamlarından Beğendik mağazaları sahibi Mehmet Beğendik vefat etti. Beğendik'in cenazesi ikindi namazı 'de Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Beğendik'in ölüm haberini alan sevenleri yasa boğuldu. 'in kurucusu olduğu Beğendik Marketler Zinciri'nin ilki 1993'te Ankara Kocatepe'de açıldı. Şirketin Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bursa illeri olmak üzere 6 ilde 46 Beğendik mağazası bulunuyor.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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