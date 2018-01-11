Mehmet Beğendik vefat etti

KAYSERİ'NİN tanınmış işadamlarından Beğendik mağazaları sahibi MehmetBeğendik vefat etti. Beğendik'in cenazesi ikindi namazı Kayseri'de Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Beğendik'in ölüm haberini alan sevenleri yasa boğuldu. Mehmet Beğendik'in kurucusu olduğu Beğendik Marketler Zinciri'nin ilki 1993'te Ankara Kocatepe'de açıldı. Şirketin Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bursa illeri olmak üzere 6 ilde 46 Beğendik mağazası bulunuyor.
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