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Kadro sınavı 3 Mart’ta

işçilere kadroya geçiş için tanınan başvuru süresi bugün bitiyor. Başvurmayanın hakkı yanacak. Sınavlar ise ’ta yapılacak. 50 puan alan 2 Nisan’a kadar kadroya geçecek

Kadro sınavı 3 Mart’ta
1 milyonu aşkın işçinin kadroya geçiş için 2 Ocak'ta başlayan 10 günlük yasal başvuru süresi bugün sona erecek. Kadroya geçme şartlarını karşılamalarına rağmen başvurmayanların geçiş hakları yanacak. Başvuruların ardından, tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanının 12 Ocak- 20 Şubat, ilana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

50 PUAN YETECEK
Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların görevleriyle ilgili konularda, vazifelerindeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun bir şekilde sınav kurulunca hazırlanacak. Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip, tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan alma şartı aranacak.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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