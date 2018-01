Havalimanında lüks taksi dönemi

İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin bünyesine kattığı Mercedes marka lüks taksi hizmet vermeye başladı. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, lüks taksilerin sayılarını artıracaklarını dile getirerek, "Biz bu araçları 60'a kadar çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda talep, istediğimizin ve umduğumuzun da üzerinde" dedi. Havalimanındaki lüks araçların normal taksilere göre 2 kat tarifeyle çalıştığını aktaran Can, söz konusu taksilerin açılışının 8 lira, kilometre başına bedelinin 5 lira ve indi-bindi ücretinin 20 lira olduğunu belirtti.









Fahrettin Can, lüks taksinin yaklaşık 200 bin liraya mal olduğunu, aracın iç tasarımının gerekli konfor ve donanıma sahip olduğunu bildirdi.