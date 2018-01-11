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Havalimanında lüks taksi dönemi

Havalimanında lüks taksi dönemi

Taksiciler Kooperatifi'nin bünyesine kattığı Mercedes marka lüks taksi hizmet vermeye başladı. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı , lüks taksilerin sayılarını artıracaklarını dile getirerek, "Biz bu araçları 60'a kadar çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda talep, istediğimizin ve umduğumuzun da üzerinde" dedi. Havalimanındaki lüks araçların normal taksilere göre 2 kat tarifeyle çalıştığını aktaran Can, söz konusu taksilerin açılışının 8 lira, kilometre başına bedelinin 5 lira ve indi-bindi ücretinin 20 lira olduğunu belirtti.




Fahrettin Can, lüks taksinin yaklaşık 200 bin liraya mal olduğunu, aracın iç tasarımının gerekli konfor ve donanıma sahip olduğunu bildirdi.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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