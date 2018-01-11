Asgari ücrete 100 TL destek

Türkiye İşveren SendikalarıKonfederasyonu (TİSK)Genel Sekreteri AkanselKoç, işverene asgari ücretdesteğinin bu yıl da 100lira olarak devam edeceğinibildirerek, işveren camiasıolarak bunu memnuniyetlekarşıladıklarını söyledi. Yeniasgari ücretin belirlendiği 29Aralık'taki görüşmelerdeasgari ücret desteğinin yeniyılda da devam ettirilmesininkarara bağlandığını dilegetiren Koç, "Desteğin miktarıkonusunda belirsizlik vardı.Bunun 100 liranın altındaolabileceği yönünde çeşitliduyumlar da kulağımızageldi ama başta SayınCumhurbaşkanımız olmaküzere Başbakanımız veÇalışma Bakanımız, rakamın100 lira olarak devam etmesiyönünde çok olumlu biryaklaşım gösterdiler" dedi.Desteğin 10 milyon çalışanile yaklaşık 1.5 milyonişvereni ilgilendirdiğinedikkati çeken Koç, "100 liralıkasgari ücret desteği tüm işyerlerinde uygulanacak" dedi.Koç, geçen yıl sağlanan ekistihdamda teşviklerin etkiliolduğunu vurguladı.
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