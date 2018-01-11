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e 100 TL destek

Asgari ücrete 100 TL destek
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işverene desteğinin bu yıl da 100 lira olarak devam edeceğini bildirerek, işveren camiası olarak bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Yeni asgari ücretin belirlendiği 29 Aralık'taki görüşmelerde asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam ettirilmesinin karara bağlandığını dile getiren Koç, "Desteğin miktarı konusunda belirsizlik vardı. Bunun 100 liranın altında olabileceği yönünde çeşitli duyumlar da kulağımıza geldi ama başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız ve Çalışma Bakanımız, rakamın 100 lira olarak devam etmesi yönünde çok olumlu bir yaklaşım gösterdiler" dedi. Desteğin 10 milyon çalışan ile yaklaşık 1.5 milyon işvereni ilgilendirdiğine dikkati çeken Koç, "100 liralık asgari ücret desteği tüm iş yerlerinde uygulanacak" dedi. Koç, geçen yıl sağlanan ek istihdamda teşviklerin etkili olduğunu vurguladı.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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