Kamyoncuya 5 dakikada belge

ULAŞTIRMA Bakanı Ahmet Arslan, ticari araç sürücülerinin 45 güne kadar uzayabilen SRC belgesi alma işleminin artık e-Devlet'ten 5 dakikada verildiğini belirterek, "SRC belgesi alma ücreti de 40'tan 20 liraya düşürüldü" dedi. Sistem tarafından hazırlanan belgelerin çıktısının alınarak kullanılabileceğini söyleyen Arslan, 3 milyon SRC belgesi sahibinin, istedikleri zaman, barkodlu belgeyi de e-Devlet'ten ücretsiz alabileceklerini vurguladı.