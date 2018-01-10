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Kamyoncuya 5 dakikada belge

Kamyoncuya 5 dakikada belge
ULAŞTIRMA Bakanı Ahmet Arslan, ticari araç sürücülerinin 45 güne kadar uzayabilen SRC belgesi alma işleminin artık e-Devlet'ten 5 dakikada verildiğini belirterek, "SRC belgesi alma ücreti de 40'tan 20 liraya düşürüldü" dedi. Sistem tarafından hazırlanan belgelerin çıktısının alınarak kullanılabileceğini söyleyen Arslan, 3 milyon SRC belgesi sahibinin, istedikleri zaman, barkodlu belgeyi de e-Devlet'ten ücretsiz alabileceklerini vurguladı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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