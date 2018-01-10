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’nda 350 bin liralık yolcuların hizmetinde

ciler Kooperatifi tarafından başlatılan lüks taksi döneminde yeni araçlar filoya eklenmeye başladı. Piyasa değeri 350 bin TL olan lüks arabalar artık havalimanında yolculara taksi hizmeti sunacak.



Türkiye'nin en önemli sınır kapılarından biri olan 'nda ciler Kooperatifi önemli bir yeniliğe imza attı. Yüzlerce taksiyle yerli ve yabancı turistlere hizmet veren taksilere, artık lüks taksiler havalimanından yolcu taşımaya başladı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 11:26
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