Vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli yaşam ortamları sunmayı amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede geniş kapsamlı bir altyapı seferberliği başlatan belediye, enerji altyapısı anlamında ilklere imza atıyor.

BAKAN ALBAYRAK'IN DESTEĞİYLE...

Yüksek gerilim hatları, oluşturdukları elektromanyetik alanlar ile yaşamı olumsuz etkilediği gibi can ve mal güvenliği için de risk taşıyor. Bu nedenle Gaziosmanpaşa Belediyesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın destekleriyle, ilçede yaşayan vatandaşların yüksek gerilim hatlarından etkilenmesini önlemek ve can ve mal kaybı riskini ortadan kaldırmak adına hatları yer altındaki sisteme entegre ediyor.

ARIZA KAYNAKLI KESİNTİLER SON BULACAK

İlçe genelindeki elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları hızla devam ederken, Karadeniz Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa, Yeni Mahalle, Karayolları Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Mevlana Mahallesi üzerinden geçen Yüksek Gerilim Enerji İletim Hatları'nın deplase çalışmalarına da başlandı. Bu kapsamda ilçedeki Enerji İletim Hatları ve direkleri sökülerek taşınıyor. Yüksek gerilim hatlarının taşınmasının yanı sıra bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da yapılarak arıza kaynaklı kesintilerin son bulması sağlanıyor.

175 KİLOMETRE KABLO YER ALTINA ALINIYOR

İlçede, ev, iş yeri ve okulların üzerinden geçerek tehlike oluşturan, alçak gerilim havai hatlarının yer altına alınması çalışmaları ise sürüyor. Kabloların yer altına alınmasını kapsayan "Kapalı Ring Sistemi" ile enerji altyapısında devrim niteliğinde yeni bir proje hayata geçiriliyor. Bu yeni sistem tamamlandığında Gaziosmanpaşa'da arıza kaynaklı elektrik kesintileri artık son bulacak. Çalışmalar kapsamında, 175 bin metre kablo yer altına taşınıyor. Karadeniz Mahallesi'nde kabloların yer altına alınması çalışması tamamlanırken, Kazım Karabekir ve Yeni Mahalle'de çalışmalar sürüyor. Fevzi Çakmak, Barbaros Hayrettin Paşa ve Sarıgöl Mahallelerinde de çalışmalara başlandı.

Alçak gerilim kablolarının yer altına alınmasının yanında, mevcut aydınlatma sistemlerinin de bakımı yapılarak bunlara yenileri ekleniyor. Çalışmalar tamamlandığında Gaziosmanpaşa'da, cadde ve sokaklar daha modern ve aydınlık hale gelmiş olacak. Ayrıca bu sayede görüntü kirliliğinin de önüne geçilerek, caddeler daha estetik bir görünüm kazandırılması amaçlanıyor.

USTA: 50 YILLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ

Tarihinin en büyük alt yapı yenileme seferberliğinin başladığı Gaziosmanpaşa 'da geçmişe dönük sorunları tek tek çözüme kavuşturan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Göreve başladığımız ilk 2 yılı planlamaya ayırmıştık. İlçenin tamamını ele alan çalışmalarımızla geleceğe miras bir ilçe bırakma amacındayız. Gördük ki altyapı anlamında 50 yıllık bir sorun ile karşı karşıyayız. İlçemizde elektrik hatlarını yer altına alarak, vatandaşlarımızı bunun olumsuz etkilerinden uzak tutuyor ve çürümeye yüz tutmuş sistemleri yenilemiş oluyoruz. Tüm bunları ilgili bakanlıklarımızın destekleri ile yaparken, ilçemizdeki altyapı sistemlerini de son teknolojiye uygun hale getiriyoruz. Gaziosmanpaşa'yı kaliteli, modern ve estetik görünümlü bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek" dedi.