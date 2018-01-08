Kuş evleri yeniden hayat buluyor

TÜRKİYE'YE YAYILACAK
Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamada, Osmanlı mimarisi ve yaşam felsefesinden miras kalan kuş evlerinin yapımının, modern yaşam anlayışımızda artık yok olmaya yüz tuttuğu ifade edilerek, "Sulak, kuş evleri, barınak gibi değerli yapıları, şehir ve yaşam alanlarımızın uzaklarına taşıdık. Artık bunların geri gelmesi ve hayatın birer parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Vakıf Katılım olarak, Mimar Sinan ve nice mimarların, günümüzde hâlâ hayranlık uyandıran kuş evleri zarafetini sürdürmek istiyoruz. Projemizi İstanbul başta olmak üzere tüm Anadolu'daki kentlerde belediyelerin park ve bahçelerinde uygulanmasını amaçlıyoruz. Kuş Evleri projesiyle ayrıca, insan ve diğer canlılar arasındaki kopmaz yaşam bağlarını tekrar kurmak da hedeflerimiz arasında" ifadelerine yer verildi.
85 BİN LİRALIK ÖDÜL DAĞITILACAK
Ülke çapında düzenlenecek yarışmada ürün teslimi için son tarih 23 Mart olarak açıklandı. Toplamda 66 bin liralık ödülün verileceği kuş evleri tasarım yarışmasında dereceye girenleri belirleyecek jüri; Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım Kurumsal İletişim Müdürü Ahmet İkizoğlu, MSMB Genel Başkanı, akademisyen Dr. Muhammet Garip, akademisyen, seramik sanatçısı Özlem Özer Tuğal, akademisyen Doç. Dr. Zeynel Aslan Gündoğdu, mimar Hilmi Şenalp, mimar Cem Eriş gibi isimler yer alıyor. Kuş evleri yarışmasıyla eş zamanlı olarak günümüze kadar gelen tasarım harikası yüzlerce kuş evini fotoğraf karelerinde tekrar canlandırmak amacıyla Osmanlı'dan günümüze kuş evleri fotoğraf yarışması düzenlenecek. Kuş evleri fotoğraf yarışmasında dereceye girecek eserler ise projenin ödül töreninde sergilenecek. Kuş evleri fotoğraf yarışmasında dereceye girenleri belirleyecek jüri Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım Kurumsal İletişim Müdürü Ahmet İkizoğlu, fotoğraf sanatçıları İsmail Küçük, İzzet Keribar, Murat Gür, Mustafa Yılmaz ve Nevzat Çakır'dan oluşuyor. Kuş evleri fotoğraf yarışmasında dereceye giren kişilere toplamda 19 bin liralık ödül verilecek.
DOĞAYA KATKI
Vakıf Katılım'ın açıklamasında, genç kuşaklara unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri yeniden hatırlatmak ve toplumda bu konuda farkındalık yaratılmak istendiği de vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi: "Yaşadığımız dönem içinde eskiden olduğu gibi kuşlara barınak olan kuş evi geleneğimizi yeniden canlandırmak, kullanıma sunmak ve ekolojik olarak doğaya katkıda bulunmak istiyoruz. Gençlerimizin sosyal sorumluluk bilinçlerini güçlendirirken, hoşgörü, adalet ve merhamet sahibi olmalarına da katkıda bulunmak ve insanları eskiden olduğu gibi iyilikle yarışır hale getirmeyi arzu ediyoruz."
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