Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında da istihdam teşviklerine devam edileceğini ifade ederek, "TOBB, yılbaşında kendisinde bütün üyelerimizin +1 istihdam sağlamasını istemişti. Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre eğer biz +2 istihdam sağlayacak olur isek, bu ülkemizin büyüme oranını daha genişletecek ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır." diyerek +2 istihdam çağrısında bulunmuştu. Aynı açıklamanın devamında da işsiz gençlere günde 75 lira cep harçlığı verilerek, gençlerin iş sahibi yapılacağını söylemişti.
Erdoğan müjdesini vermişti! İşsizlere günlük 75 lira ödeme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği işsiz gençlere günlük 75 lira ödenerek onların meslek sahibi yapılması projesi hayata geçiriliyor. İŞKUR, aracılığıyla düzenlenecek programlarla işsiz gençler 3-6 aylık bir eğitimle meslek sahibi olacak.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , İŞKUR
- Evlere beton çipi takılacak
- Faturaya yeni sistem geliyor
- Enerji verimliliğiyle 30 milyar dolarlık tasarruf planı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.