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Erdoğan müjdesini vermişti! İşsizlere günlük 75 lira ödeme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği işsiz gençlere günlük 75 lira ödenerek onların meslek sahibi yapılması projesi hayata geçiriliyor. , aracılığıyla düzenlenecek programlarla işsiz gençler 3-6 aylık bir eğitimle meslek sahibi olacak.

Erdoğan müjdesini vermişti! İşsizlere günlük 75 lira ödeme

Cumhurbaşkanı , 2018 yılında da istihdam teşviklerine devam edileceğini ifade ederek, "TOBB, yılbaşında kendisinde bütün üyelerimizin +1 istihdam sağlamasını istemişti. Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre eğer biz +2 istihdam sağlayacak olur isek, bu ülkemizin büyüme oranını daha genişletecek ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır." diyerek +2 istihdam çağrısında bulunmuştu. Aynı açıklamanın devamında da işsiz gençlere günde 75 lira cep harçlığı verilerek, gençlerin iş sahibi yapılacağını söylemişti.
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  • 07 Ocak 2018, Pazar 14:11
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