 ;
Yol Durumu
  1. Tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı
  2. Milyoner sayısı 127 bine dayandı

Bakanlıktan taşeron uyarısı

"Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak’tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır."

Bakanlıktan taşeron uyarısı
Çalışma ve Bakanlığı uyarıda bulundu: "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak'tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır."

Taşeron çalışanların kamuya geçiş başvuruları 11 Ocak'ta sona eriyor. Ardından 12 Ocak- 20 Şubat 2018 tarihleri arasında taşeron işçilerden alınan başvurular incelenerek, hak sahipleri ilan edilecek. İtiraz başvurularının ardından taşerona kadro hakkında kesin listeler 24 Şubat-2 Mart arasında askıya çıkacak. Geçiş için yapılacak sınavlar da 3 Mart-22 Mart arasında yapılacak. Sınav sonuçlarına itirazlar 27- 31 Mart tarihleri incelenecek, kesin sonuç açıklanacak.
Etiketler:
  • 07 Ocak 2018, Pazar 19:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar