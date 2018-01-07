Bakanlıktan taşeron uyarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uyarıda bulundu: "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak'tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır."
Taşeron çalışanların kamuya geçiş başvuruları 11 Ocak'ta sona eriyor. Ardından 12 Ocak- 20 Şubat 2018 tarihleri arasında taşeron işçilerden alınan başvurular incelenerek, hak sahipleri ilan edilecek. İtiraz başvurularının ardından taşerona kadro hakkında kesin listeler 24 Şubat-2 Mart arasında askıya çıkacak. Geçiş için yapılacak sınavlar da 3 Mart-22 Mart arasında yapılacak. Sınav sonuçlarına itirazlar 27- 31 Mart tarihleri incelenecek, kesin sonuç açıklanacak.
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