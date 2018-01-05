Tüketici hakkını kolayca arayacak

Tüketici hakem heyeti kararına firma tarafından itiraz edildiğinde, tüketiciler bin lira tutarındaki bir uyuşmazlık için 990 lira avukatlık vekalet ücreti ödemek durumunda kalabiliyordu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nıngirişimleri sonucu Avukatlık AsgariÜcret Tarifesi tebliğinde yer alan düzenleme ile tüketiciler uyuşmazlık bedelinin yüzde 12'si kadar yani binlira için 120 lira avukatlık vekaletücreti ödeyecekler. Böylece tüketicilerin, daha yüksek miktarda bir karşı taraf vekalet ücreti ile karşılaşma korkusu ile hak arama yolundan vazgeçmesine gerek kalmayacak.
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