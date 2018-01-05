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Tüketici hakkını kolayca arayacak

Tüketici hakkını kolayca arayacak
Tüketici hakem heyeti kararına firma tarafından itiraz edildiğinde, bin lira tutarındaki bir uyuşmazlık için 990 lira avukatlık vekalet ücreti ödemek durumunda kalabiliyordu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi tebliğinde yer alan düzenleme ile tüketiciler uyuşmazlık bedelinin yüzde 12'si kadar yani bin lira için 120 lira avukatlık vekalet ücreti ödeyecekler. Böylece tüketicilerin, daha yüksek miktarda bir karşı taraf vekalet ücreti ile karşılaşma korkusu ile hak arama yolundan vazgeçmesine gerek kalmayacak.
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