Memura en az 2 bin 893 TL

Ocak ayı zammının yüzde 5.69 olarak açıklanmasının ardından memurların yeni maaşları belli oldu. En düşük memur maaşı 2 bin 893liraya yükseldi.
MALİYE AÇIKLADI Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü. 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5.69 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1.69 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5.69 oranında artış yapıldı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 893 liraya yükseldi. 5'inci derecenin 1'inci kademesinden hemşire maaşı 3 bin 592 liradan 3 bin 814 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polis memurunun maaşı 4 bin 201 liradan 4 bin 457liraya, 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki öğretmenin maaşı 3 bin 699 liradan 3 bin927 liraya çıktı. 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki müsteşar maaşı 10 bin 435 liradan 11 bin 64 liraya, 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki avukat maaşı da 4 bin 684 liradan 4 bin 967 liraya ulaştı.
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