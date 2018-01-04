15 milyona eşit zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 5.69 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 4’lük zammı da yüzde 1.69’luk enflasyon farkıyla büyüdü. TAKVİM, kuruşu kuruşuna yeni maaşları hesapladı...
Emeklilerin ve memurların beklediği haber geldi. Yılın ilk zammı belli oldu. Türkiyeİstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri, hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını, memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterdi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde5.69 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zam oranı yüzde1.69'luk enflasyon farkıyla büyüdü. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 5.69'a yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi) belirleyecekti. Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alması için 2017'nin ikinci yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. TÜİK verilerine göre, 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5.69 olarak gerçekleşti. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını yüzde 5.69 olarak gösterirken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 1.69 enflasyon farkı çıkardı. Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 5.69 olarak gerçekleşti. TAKVİM, memurların ve memur emeklilerinin bu ay maaşlarına yansıtılacak zamlarını görebilmeleri için kuruşu kuruşuna hesaplama yaptı.
15'İNDE YATIRILACAK
Hazırladığımız tablolara bakanlar, Ocak ayı maaşlarını görebilecek. SSK veBağ-Kur emeklileri zammın yansıtıldığı maaşlarını ayın 16'sı ile 28'i arasında aylık alma günlerinde ceplerine koyacak. Memurlar da zamlı maaşlarını ayın 15'inde alacak. Memur emeklileri ise maaş alma günleri ayın 1'i ile 5'i arasında olduğundan ve zam oranı beklendiğinden, bu ay maaşlarını artış yansıtılmamış olarak aldı. Çifte zammın getirdiği zam farkları sonradan hesaplara yatırılacak.
ORAN NASIL BULUNUYOR? 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon rakamını, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını belirlemek için Aralık ayındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin Haziran'a göre değişimine bakılıyor. Aralık'ta TüketiciFiyat Endeksi 327.41 olarak hesaplandı. Bu rakam, Haziran'da 309.78 idi. Buna göre değişim yüzde 5.69 olarak çıktı.
SSK EMEKLİSİNDE TABAN MAAŞ BİN 570 TL OCAK ayı zam oranının açıklanmasının ardından emeklilerin taban aylıkları da belli oldu. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; en düşük maaşlar memur emeklilerinde bin 871 liradan bin978 liraya, SSK emeklilerinde bin 485 liradan bin 570 liraya, esnaf Bağ-Kur emeklilerinde bin 330 liradan bin 405liraya yükseldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün de 2000'den önce emekli olan SSK'lıların taban aylıklarının ek ödeme dahil 935lira 60 kuruşa çıktığını, en düşük maaşın Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 988lira 91 kuruş olduğunu kaydetti.
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