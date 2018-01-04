Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5.69 zam yapıldı. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 1.69 fark ve üstüne yüzde 4 toplu sözleşme zammı aldı. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liraya yükseldi.