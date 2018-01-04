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ve 2018'de ne kadar maaş alacak?

2017 yılının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca ve un 2018 yılında alacakları maaş belli oldu. İşte emekli ve memurların 2018 yılında alacakları maaş miktarı...

Buna göre ve Bağ-Kur sine yüzde 5.69 yapıldı. lar ve memur emeklileri yüzde 1.69 fark ve üstüne yüzde 4 toplu sözleşme zammı aldı. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liraya yükseldi.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe 08:13
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