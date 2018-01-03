Yaklaşık 15 milyon emeklinin ve memurun Ocak zammı bugün belli oluyor. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. 2017'nin ikinci 6aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 4'lük zamma ilaveten farkı alıp alamayacağını ortaya koyacak.
KİLİT VERİ AÇIKLANIYOR
Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde4.97 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylıkenflasyona göre SSK ve Bağ-Kuremeklilerinin zam oranı yüzde 4.97 olarakgörünüyor. Bu oran, bugün açıklanacakAralık ayı enflasyonuna göreartacak ya da azalacak. Toplu sözleşmekapsamında Ocak'ta maaşlarına yüzde4 zam yansıtılacak olan memurların vememur emeklilerinin de enflasyon farkıalabilmesi için 2017'nin ikinci yarısındakienflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor.5 aylık dönemde bu oran aşılırken, yüzde0.97'lik enflasyon farkı verilmesi durumuortaya çıktı. Bugün açıklanacak Aralıkayı enflasyon rakamının 'eksi yüzde 0.97'veya bu rakamdan daha düşük çıkmamasıhalinde, memurlar, sözleşmeliler vememur emeklileri enflasyon farkı alacak.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak hesaplarına yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerine verilecek.
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