2 Nisan’a kadar kadro

Sürekli işçi kadrosuna geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular dün start aldı. Yeni yılda kadroya geçmek için günler öncesinden evraklarını hazırlayan taşeron işçiler, gerekli evrakları ve doldurdukları formları ilgili birimlere sunarak müracaatlarını yapmaya başladı. Kadroya geçişlerin yapılacağı bazı kurumlarda mesainin ilk saatlerinden itibaren yoğunluk oluştuğu görüldü. Başvuru için son tarih 11 Ocak olarak belirlenirken, hak sahipleri, 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.
SINAV 3-22 MART'TA
Taşeronların kadroya alınmasına yönelik usul ve esasların yer aldığı tebliğe göre; 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışanlar hak sahibi olabiliyor. Şartları karşılayanlar başvurularını, 11 Ocak'a kadar ilgili formu eksiksiz doldurup, dilekçe de ekleyerek yapacak. Tavsiye edilen takvime göre; tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazlar 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı 24Şubat-2 Mart, sınavın gerçekleştirilmesi 3-22 Mart aralıklarında yapılacak. Hak sahipleri, 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.
BAŞVURU HEYECANI GaziosmanpaşaBelediyesi'nde başvurusunutamamlayan temizlik işçisi VeyselÖzgeç, kadroya alınacakları içinmutlu olduğunu belirterek, "2.5yıldır taşeron olarak çalışıyordum.10-15 yıldır çalışan ağabeylerimizde var. Onlar adına da seviniyorum"dedi. Temizlik işçisi Mehmet Kıranda 2.5 yıldır aynı şirkette taşeronolarak çalıştığını, kadroya alınantaşeronların mağduriyetlerininortadan kalkacağına inandığınıdile getirdi. Temizlik işçisi İlhanYardibi ise "İnanın çok güzel birduygu. 5-6 yıldır taşeron olarakçalışıyordum. Bu durum bizietkiliyordu" ifadesini kullandı.
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