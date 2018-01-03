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Yol Durumu
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ta rekor

İhracatta rekor
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre; 2017 yılı Aralık ayı ı 13 milyar 881 milyon dolarla, tüm Aralık ayı ihracatları içerisinde en yüksek seviyeye ulaştı. 2017'de yaptığı 157.1 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci yıllık ihracat seviyesi ulaştı. 2017'de ihracat rekortmeni 23 milyar 971 milyon dolarlık ihracatla otomotiv sektörü olurken, en fazla ihracat ve ithalat yapılan ülke ise Almanya oldu.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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