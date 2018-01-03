İhracatta rekor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığıidari kayıtlarından derlenen resmiolmayan geçici dış ticaret verilerine göre;2017 yılı Aralık ayı ihracatı 13 milyar881 milyon dolarla, tüm Aralık ayıihracatları içerisinde en yüksek seviyeyeulaştı. Türkiye 2017'de yaptığı 157.1milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyettarihinin en yüksek ikinci yıllık ihracatseviyesi ulaştı. 2017'de ihracatrekortmeni 23 milyar 971 milyondolarlık ihracatla otomotiv sektörüolurken, en fazla ihracat ve ithalatyapılan ülke ise Almanya oldu.
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