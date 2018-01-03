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’den Pladis hamlesi

Yıldız Holding’den Pladis hamlesi
Yıldız Holding, Ülker Bisküvi'de sermayenin yüzde 30'una denk gelen 102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karşılığında Pladis Foods Limited'e sattı. Pladis, 'in yüzde 100 iştiraki konumunda bulunuyor. KAP'a yapılan açıklamada, Yıldız Holding'in söz konusu satış işlemini atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını, hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Pladis bünyesinde toplama stratejisinin devamı olarak gerçekleştirdiği belirtildi. Buna göre; Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, hisselerinin sahibi olmaya devam edecek.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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