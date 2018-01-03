Yıldız Holding’den Pladis hamlesi

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi'de sermayenin yüzde 30'una denk gelen 102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karşılığında Pladis Foods Limited'e sattı. Pladis, Yıldız Holding'in yüzde 100 iştiraki konumunda bulunuyor. KAP'a yapılan açıklamada, Yıldız Holding'in söz konusu satış işlemini atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını, hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Pladisbünyesinde toplama stratejisinindevamı olarak gerçekleştirdiği belirtildi. Buna göre; Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.