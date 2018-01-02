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de ilk tarih belli oldu

in üretimi için bir araya gelen Ortak Girişim Grubu Nisan 2018'e kadar şirket kurulumunu tamamlayacak.

Yerli otomobilde ilk tarih belli oldu

in üretileceği fabrikadan, şirketin ve markanın ismine, şirketin CEO'sundan markalaşma çalışmalarına kadar birçok detay da 2018'in ilk aylarında netleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda ilk yerli otomobili üretecek firmaları açıklamıştı. Sabah'ın haberine göre, Ortak Girişim Grubu'nu otomotiv ve teknoloji sektöründe dünya çapında faaliyet gösteren Türk firmaları Anadolu Grup, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding şirketleri oluşturuyor.

YERLİ OTOMOBİL DAHA UCUZ OLACAK
Yerli otomobili üretecek girişimin içinde yer alan Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, üretilecek otomobilin talep olması için ucuz olacağını açıklamıştı.

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  • 02 Ocak 2018, Salı 09:31
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