Taşeron işçi kadrosu başvuru formu! İşte gereken belgeler

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı. Bugün itibariyle sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvurabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise yaptığı açıklamada taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin 90 günde olacağını söylemişti.

Peki kadro süreci nasıl işliyor, başvurular nereye nasıl yapılacak, taşeron işçiler hangi formu dolduracaklar? İşte taşeron kadro başvuru süreci hakkında bilmeniz gerekenler;

TAŞERON KADRO BAŞVURULARI : Taşeron işçiler 2 Ocak 2018 (bugün) ile 11 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuru yapacaklar. Bunun akabinde başvuran işçilerin başvuruları 12 Ocak ile 20 Şubat 2018 tarihleri arasında 40 gün incelenecek. İtiraz etmek isteyenler ise 21 Şubat ile 23 Şubat 2018 tarihleri arasında bu haklarını kullanabilecekler. İtirazların incelenmesi ve kadroya geçen işçilerin kesin ilan listeleri 24 Şubat ve 2 Mart arasında askıya çıkacak.

BAŞVURU FORMLARI İÇİN TIKLAYIN

TAŞERON KADRO SINAV TARİHLERİ : Bu süreçten sonra 3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçiler sınava girecek. Sınav kuruluna itiraz ise 23 Mart ile 26 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecek. Sınavdan başarılı olanlar da 2 Nisan 2018'de kadroya geçmiş olacak.

TAŞERON KADROYA BAŞVURU FORMU : Taşeron kadro kapsamında olanlardan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracak. Taşeron kadro başvuruları elden yapılacak. Kargo ya da farklı yollarla yapılan başvurular geçersiz olacak. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.





Başvuru formuna eklenecek belgeler neler : Resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre taşeron kadro başvuru formunu doldurduktan sonra dilekçe ile birlikte gereken başka evraklar da var. Başvuru formuna eklemeniz gereken evraklar da şu şekilde sıralanıyor:

-Sigorta evrakı : Başvuru sahiplerinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanları. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilir. (Sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar)



-5 adet vesikalık fotoğraf

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu

-Öğrenim durumu alanı kodlaması

-En son çalıştığı işin kodlaması.





KİMLER KADRO İÇİN BAŞVURABİLİR?

Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunacak. Sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce idareye ibraz edecekler.

Ayrıca sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınacak.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ŞARTI

Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması Bakanlıklar ve merkezi Ankara'da bulunan idarelerin merkez teşkilatları için Emniyet Genel Müdürlüğünden, diğer idareler ile taşra teşkilatları için ise il valiliklerinden topluca istenecek. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik esas alınacak. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılacak.