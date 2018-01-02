Ucuz arabaya az vergi

Binek otomobillerde vergiye konu ÖTV matrah limitleri yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46bin liraya, üst limiti 70 bin liradan 80 bin liraya, 1600 cc'yi geçen ancak 2000 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için matrah 100 bin liradan 114 bin liraya yükseltildi. Elektrik motoru da olanlardan motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 50 bin lira yerine 57 bin lira, üst limiti 80 bin lira yerine 91 bin lira olarak uygulanacak. Elektrik motor gücü 100kilovatı geçip motor silindirhacmi 2000-2500 cc arasındaki binek otomobiller için ise ÖTV matrahı 100 binlira yerine 114 bin lira olacak. Öte yandan, makaron olarak bilinen boş sigara filtresinin asgari maktu vergi tutarı 5 kuruş olarak belirlendi.
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