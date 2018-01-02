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Hakem heyetine başvuru limiti 6 bin 860 lira

Hakem heyetine başvuru limiti 6 bin 860 lira
Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Başvurularda, değeri 4 bin 570 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 4 bin 570 lira - 6 bin 860 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il hakem heyetleri, büyükşehir olmayan illerin merkezlerinde 6 bin 860 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il hakem heyetleri yetkili olacak.
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