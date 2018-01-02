Hakem heyetine başvuru limiti 6 bin 860 lira

Tüketicihakemheyetlerineyapılacakbaşvurulardauygulananparasalsınırlar 1Ocak'tangeçerliolmak üzere yenidendeğerlemeoranında artırıldı.Başvurularda, değeri 4bin 570 liranın altındabulunan uyuşmazlıklardailçe tüketici hakem heyetleri,büyükşehir statüsünde olan illerde4 bin 570 lira - 6 bin 860 liraarasındaki uyuşmazlıklarda il hakemheyetleri, büyükşehir olmayan illerinmerkezlerinde 6 bin 860 liranınaltında bulunan uyuşmazlıklarda ilhakem heyetleri yetkili olacak.
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