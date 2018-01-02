Milyoner avı başladı

61 milyon liralık büyük ikramiye; İstanbul, Samsun, Antalya ve KKTC’de satılan çeyrek bilete çıktı. Talihliler saklanırken; vatandaş milyonerleri aramaya başladı. Bileti satan bayiler ise zengin müşterileri bekliyor
Heyecanla beklenen Milli Piyango sonuçları belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları canlı yayında yapıldı ve 61 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 15 milyon 250 bin liralık büyük ikramiye, '9794035' numaralı 4 bileteisabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezleri KKTC,Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklandı. Milyonlarca kişinin umudu ve heyecanı bilet sorgulama işlemleriyle devam ederken, 15 milyon 250 binliranın kimlere çıktığı merak konusu oldu. KKTC'ye ve Samsun'a büyük ikramiyenin ilk kez çıkmış olması dikkat çekti. Özellikle Samsun, KKTC ve Antalya'da vatandaşlar; büyük ikramiye talihlilerini aramaya başladı. Eşine dostuna çıkmış olması umuduyla vatandaşlar, ikinci kez ikramiye hayali kurmaya başladı. Büyük ikramiye biletlerini satan bayiler ise milyonerlere seslenerek; 'Tanışmak istiyoruz' çağrısında bulundu.
İKRAMİYE 350 MİLYON
Milli Piyango'nun çekilişinde 10 milyon liralık ikramiye '0798081' (İstanbul, İstanbul, İzmir, Ankara) numaralı bilete isabet etti. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı 349 milyon243 bin lira olarak açıklandı.
15 MİLYON 250 BİNİLE NELER YAPILIR?
● Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 305 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde 15 TemmuzŞehitler Köprüsü'nün 8 katıuzunluğuna erişiyor. ● 15 milyon 250 bin lira ile 9 bin 621 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik, 14 bin 414 adet Cumhuriyet, 27 bin 930 adet yarım ve 55 bin 860 adet çeyrek altın alınabiliyor. ● En pahalı otomobiller arasında gösterilen Ferrari'den 5 adet, BugattiVeyron'dan 1.5 adet alınabiliyor. ● İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 15 lüks yata ya da 2 bin 500 iPhone X'e sahip olunabiliyor. ● Söz konusu parayla 300 bin lira değerinde 50, 500 bin lira değerinde 30 daire ya da 3 milyon lira değerinde 5 lüksvilla satın alınabiliyor. ● İkramiyenin tamamı bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 3 bin 250lira faiz elde edilebiliyor. ● Kazanılan bu para ile lüks imkanlar kullanılarak birkaç kez dünya turu yapılabiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.