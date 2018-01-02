İhracatta tarihi rakamlar

Gümrük Bakanlığı, aralık ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre aralıkta dış ticaret açığı yüzde 71.36 artarak 9 milyar 571 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda ihracat yüzde 8,59 artışla 13 milyar 881 milyon dolar; ithalat yüzde 27,68 büyümeyle 23 milyar 452 milyon dolar oldu.

2017 Aralık'ta ihracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,6 seviyesinden yüzde 59,2'ye geriledi.

OVP HEDEFİ AŞILDI

Orta Vadeli Programda 156,5 milyar dolar olarak belirtilen 2017 ihracat hedefi aşılarak, tarihin en yüksek ikinci yıllık ihracat seviyesi olan 157,1 milyar dolara ulaşıldı.

İHRACATTA ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Aralıkta en çok ihraç edilen "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" faslını (2 milyar 100 milyon dolar), "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (1 milyar 318 milyon dolar) ve "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları" (859 milyon dolar) ihracatı takip etti.

2017 yılı tamamında da ihracat rekortmeni otomotiv sektörü oldu. Geçtiğimiz yıl, "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" faslını (23 milyar 971 milyon dolar), "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (14 milyar 56 milyon dolar) ve "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" (10 milyar 886 milyon dolar) ihracatı takip etti.

EN ÇOK 'MİNERAL YAKITLAR' İTHAL EDİLDİ

Aralıkta en çok ithal edilen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" faslını (3 milyar 871 milyon dolar), "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (2 milyar 807 milyon dolar) ve "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" (2 milyar 296 milyon dolar) ithalatı takip etti.

2017 yılı tamamında ise en çok ithal edilen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" faslını (38 milyar 370 milyon dolar), "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (27 milyar 261 milyon dolar) ve "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları" (21 milyar 171 milyon dolar) ithalatı izledi.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN LİDER

2017 yılı Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke sırasıyla Almanya (1 milyar 314 milyon dolar), İngiltere (832 milyon dolar) ve İtalya (775 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti.

2017 yılında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke ise sırasıyla Almanya (15 milyar 220 milyon dolar), İngiltere (9 milyar 641 milyon dolar) ve BAE (9 milyar 194 milyon dolar) oldu.

Aralıkta en fazla ithalat yapılan ilk üç ülke, Almanya (2 milyar 191 milyon dolar), Çin Halk Cumhuriyeti (2 milyar 122 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 917 milyon dolar) olarak sıralandı.

Geçen yılın tamamında en fazla ithalat yapılan ilk üç ülke ise Çin Halk Cumhuriyeti (23 milyar 380 milyon dolar), Almanya (21 milyar 344 milyon dolar) ve Rusya (20 milyar 104 milyon dolar) oldu.