Kara elmas çağı yeniden başlıyor

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ınyerli linyit rezervlerinin ekonomiyekazandırılması için başlattığı çalışmalarçerçevesinde 2018'de 'kara elmas'ı (kömür)gün yüzüne çıkarma çalışmaları hızlanacak.Yerli kömürden elektrik üretmek içinoluşturulacak yeni model ile hem vatandaşucuz elektrik tüketecek hem de kömürmadenciliği geliştirilecek. Bu yılki gündemde;kömür üretimde 12'nci sırada yer alanTürkiye'yi daha üst sıralara çıkarmak da yeralacak. 17.3 milyar ton kömür rezervininekonomiye kazandırılması ile 350 milyardolarlık bir ekonomik kazanım sağlanmasıda öngörülüyor.
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