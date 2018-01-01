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Kara elmas çağı yeniden başlıyor

Kara elmas çağı yeniden başlıyor
Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın yerli linyit rezervlerinin ekonomiye kazandırılması için başlattığı çalışmalar çerçevesinde 2018'de 'kara elmas'ı (kömür) gün yüzüne çıkarma çalışmaları hızlanacak. Yerli kömürden elektrik üretmek için oluşturulacak yeni model ile hem vatandaş ucuz elektrik tüketecek hem de kömür madenciliği geliştirilecek. Bu yılki gündemde; kömür üretimde 12'nci sırada yer alan 'yi daha üst sıralara çıkarmak da yer alacak. 17.3 milyar ton kömür rezervinin ekonomiye kazandırılması ile 350 milyar dolarlık bir ekonomik kazanım sağlanması da öngörülüyor.


■ Barış ŞİMŞEK
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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