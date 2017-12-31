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'daki na bir ilk daha

'da yapımı tüm hızıyla devam eden nı bir özelliği daha ortaya çıktı. ’de ilk kez bir havalimanına " Kulesi" yapılıyor.

İstanbuldaki yeni havalimanına bir ilk daha

'de ilk kez bir havalimanına "Kulesi" yapılıyor. na yapılacak olan kulenin, dünyanın en gelişmiş meteorolojik teknik cihazları, radar ve uydusu ile donatılacağı öğrenildi. Kule tamamlandığı zaman havayolu şirketlerine bilgileri Meteoroloji Müdürlüğü tarafından anında verilebilecek.

Yapımında son teknoloji kullanılan ve bittiğinde dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak olan yeni havalimanına Türkiye'de ilk kez bir Meteoroloji Kulesi yapılıyor. Kule inşaatı bittiğinde, Meteoroloji Müdürlüğü ekipleri havayolu şirketlerine anlık hava durumu bilgisi ve beklenen hava tahmin raporunu verecek.

Halen devam eden Meteoroloji Kulesi, inşaat bittiği zaman 22 metre yüksekliğinde olacak. Türkiye'de ilk olan Meteoroloji Kulesi bittiğinde, çalışanlar meteorolojik teknik cihazların verilerini hava raporlarında kullanacakları gibi, aynı zamanda da yeni havalimanında bulunan pistleri gözle görerek de gözlem ve tahmin yapabilecek. Hava gözlem ve tahminleri için son teknoloji kullanılan Meteoroloji Kulesi tamamlandığında dünyanın en modern kulelerinden biri olacak.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar 12:53
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

almanya osuruktan sebeplerle açılışını yıllarca ertelediği havaalanlarını türkiye dediği tarihten önce açılışını yapıyor.nereden nereye

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 31.12.2017 13:48
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