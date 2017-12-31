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sondaj gemisinin tanıtım filmini paylaştı

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin tanıtım filmini paylaştı. yaptığı paylaşımda, "Milletimizin duası ile inşallah hayırlı neticeler elde etmek, ülkemize güzel müjdeler vermek bizlere nasip olur" ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak sondaj gemisinin tanıtım filmini paylaştı

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Körfezi'ne demirleyen Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etmişti. sosyal medya hesabından geminin tanıtım filmini yayınladı.

Enerji Bakanı Berat Albayrak yaptığı paylaşımda,

"İşte gururumuz, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi. İnşallah kısa süre içinde, yeni ismi ve Ay-Yıldızlı bayrağımız ile "Vira Bismillah" diyerek Akdeniz'e uğurlayacağız. Milletimizin duası ile inşallah hayırlı neticeler elde etmek, ülkemize güzel müjdeler vermek bizlere nasip olur." İfadelerine yer verdi.

İşte o tanıtım filmi;
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  • 31 Aralık 2017, Pazar 23:04
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