Bakan Albayrak sondaj gemisinin tanıtım filmini paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli Körfezi'ne demirleyen Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etmişti. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından geminin tanıtım filmini yayınladı.



Enerji Bakanı Berat Albayrak yaptığı paylaşımda,



"İşte gururumuz, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi. İnşallah kısa süre içinde, yeni ismi ve Ay-Yıldızlı bayrağımız ile "Vira Bismillah" diyerek Akdeniz'e uğurlayacağız. Milletimizin duası ile inşallah hayırlı neticeler elde etmek, ülkemize güzel müjdeler vermek bizlere nasip olur." İfadelerine yer verdi.



İşte o tanıtım filmi;