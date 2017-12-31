Bakan Albayrak: Tarihi başarılara imza attık

Albayrak, Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda limanından yola çıkarak bugün Kocaeli Dilovası'nda bir limana yanaşan Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti. Bakan Albayrak şöyle konuştu:

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA AKDENİZDE İLK SONDAJI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Gemimiz 230 metre uzunluğunda 36 metre genişliğinde 6. nesil son teknoloji bir sondaj gemisi. Bizde yeni yıla burada girelim istedik. Türkiye'ye yakışır bir gemi. Önümüzdeki aylar içerisinde hazırlıklar tamamlandıktan sonra Akdeniz'deki ilk sondajı gerçekleştirmek için yola çıkacak. Enerjide 2017'de tarihi rekorlara imza attık.

"15 TEMMUZ RUHUNA İHANET ETMEK İSTEYENLER VAR"

Türkiye tarihi günlerden geçiyor. Özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye, birlik ve beraberlik içerisinde yakaladığı ruh ile birlik içerisine gelince ne kadar büyük zaferlere imza atacağını gösterdi. 15 Temmuz ruhuna ihanet etmek isteyenler, ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını engellemeye çalışanlar içerideki ve dışarıdaki kesimlerin müdahalelerine de şahit oluyoruz. Gerek hükümetimiz gerek bakanlığımız noktasında bunun zedelenmemesi buna ihanet edilmemesi için çok ama çok çalışacağız.





"MİLLETİMİZ DUALARINI EKSİK ETMESİN"

Ülkemize çok daha fazla hizmet edeceğiz. Milletimiz bizden dualarını eksik etmesin. 2018'de 2017'den daha fazla başarılara imza atacağız.