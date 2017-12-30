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Yine geliyorlar! O kent yarın ihya olacak...

'da tatillerini geçiren ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan ler, yılbaşına da Van'da girecek. Kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, a Van'da eğlenerek girecek.

Yine geliyorlar! O kent yarın ihya olacak...

Terör ve toplumsal olayların azalması 'a komşu olan 'a büyük avantajlar yaşatıyor. Son yıllarda İranlı lerin tatil için Van'ı tercih etmeye başlaması, esnafın yüzünü güldürürken, çok sayıda yeni otel ve eğlence merkezinin de kurulmasına neden oldu.

Sadece bu yıl için yaklaşık 500 bin İranlının geldiği Van'da özellikle hizmet sektörü olarak faaliyet gösteren işletmeler, tüm düzenlemelerini de İranlılara dönük yapıyor. Önceki yıllarda oldukça sönük geçen yılbaşı alışverişlerinin artık Van'da da büyük canlılık kazandığı ve renklendiği gözlendi.

Kentin mağazalarını doldurarak alışveriş yapan İranlılar, a Van'da gireceklerini, fiyat ve konukseverlikten, kentin güzelliklerinde ve sunulan hizmetlerden mennun olduklarını, bir kaç gün kalıp eğlendikten sonra ülkelerine döneceklerini anlattı.

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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 12:36
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