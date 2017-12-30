 ;
Yol Durumu
  1. Yine geliyorlar! O kent yarın ihya olacak...
  2. Asgari ücrette AGİ detayı

Merkez Bankası'ndan kredi kartı i kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami oranlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi

Merkez Bankasından kredi kartı faizi kararı

'den yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami oranlarında değişiklik yapılmadığı kaydedildi.

Bankaların, diğer ülkelerde olduğu gibi kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları Türk lirası için yüzde 1,84, yabancı para için yüzde 1,47, aylık azami gecikme faiz oranları Türk lirası için yüzde 2,34, yabancı para için yüzde 1,97 olarak belirlenmişti.
Etiketler: , ,
  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 09:26
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar