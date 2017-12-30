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kredilerinde desteği süresi uzatıldı

kapsamında hak sahiplerince lardan kullanılacak kredilere sağlanacak desteği süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin karar 'de yayımlandı.

Kentsel dönüşüm kredilerinde faiz desteği süresi uzatıldı

kapsamında hak sahiplerince lardan kullanılacak kredilere sağlanacak desteğinin süresi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Hazine Müsteşarlığının yazısı üzerine ilgili kanun maddesi kapsamında 25 Aralık'ta Bakanlar Kurulunca alınan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, bugünkü 'de yayımlandı.

2018 SONUNA KADAR...
Buna göre, 6306 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararın 4. maddesinin 11. fıkrasında yer alan "31.12.2017" ibaresi "31.12.2018" şeklinde değiştirildi.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
Böylece kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğinin süresi bir yıl uzatılmış oldu. Karar 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 13:05
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