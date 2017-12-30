Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 yılı için ne kadar oldu? Yaklaşık 6 milyon çalışanın büyük bir merakla beklediği 2018 asgari ücret net 1603 TL olarak açıklandı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca işçi, asgari geçim indiriminin ne kadar olduğu konusunda sorgularını arttırdı. Peki, asgari ücretin içinde AGİ var mı? Yeni asgari ücrete AGİ dahil mi? 2018 Asgari geçim indirimi ne kadar oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Asgari ücrette AGİ detayı
2018 yılı için 1603 lira olarak açıklanan asgari ücretle birlikte Asgari Geçim İndirimine (AGİ) de zam geldi. Buna göre AGİ eklentisiyle birlikte maaşlar 1709 lirayı bulabilecek.
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