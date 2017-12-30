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te detayı

2018 yılı için 1603 lira olarak açıklanan le birlikte ne () de zam geldi. Buna göre AGİ eklentisiyle birlikte maaşlar 1709 lirayı bulabilecek.

Asgari ücrette AGİ detayı

() 2018 yılı için ne kadar oldu? Yaklaşık 6 milyon çalışanın büyük bir merakla beklediği 2018 net 1603 TL olarak açıklandı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca işçi, asgari geçim indiriminin ne kadar olduğu konusunda sorgularını arttırdı. Peki, asgari ücretin içinde AGİ var mı? Yeni asgari ücrete AGİ dahil mi? 2018 Asgari geçim indirimi ne kadar oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 08:32
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