



Asgari ücret, 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi. Asgari ücretin, ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu da vurgulandı.

Bu çerçevede komisyon tarafından belirlenen işçinin 67,65 lira tutarındaki günlük asgari ücreti 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

2002 yılında Türkiye'de AK Parti iktidarı ile tanıştı. Koalisyon yıllarından geriye ekonomik bir enkaz kalmıştı. O günden bugüne Türkiye ekonomik mucizesini hayata geçirdi, büyü ve gelişti. Vatandaşların yaşam kalitesi arttı. 2002 yılında alınan asgari ücret ve bugüna alınan asgari ücretin alım gücü arasında büyük fark var.

Peki 2002 yılının asgari ücreti olan o zamanın parasıyla 163 milyon lira ile neler alınabiliyordu bugünkü asgari ücretle neler alınabiliyor...

İşte 2002 ve 2018'in asgari ücetlerinin alım gücü farkı: