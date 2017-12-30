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Yol Durumu
  1. Perakende sektörü 2018’e hazır
  2. Büyüme devam edecek

E-devlet atağı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , Türkiye’yi uçuracak yatırımların 2018’de de devam edeceğini açıkladı

E-devlet atağı
Bakan , e-devlet kullanıcı sayısını 2018'de 40 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. "Elektronik olarak verilen hizmetlerin tamamını, e-devlet'ten verilir hale getireceğiz" dedi. 369 metre yüksekliğindeki Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin 2018'de tamamlanacağını söyleyen Bakan Arslan, TÜRKSAT 5A ve 5B uyduları üretim çalışmalarının devam edeceğini, Türkiye Uzay Ajansı'nın da 2018'de kurulacağını kaydetti. Kanal İstanbul için mühendislik çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Arslan, güzergâhla ilgili de "Seçilen proje alanı üzerinde detaylı jeoteknik, hidrolik modelleme gibi saha etüdü çalışmaları da yapıldıktan sonra nihai şekli verilecek. Etüt proje kapsamında, projenin gerçekleştirilebilmesi için finans modellerine de hâlâ çalışmaktayız. 2018 yılında etüt proje çalışmaları tamamlanarak projenin yapım ihalesine çıkmayı planlıyoruz" diye konuştu.

KÖYLERE DESTEK
Arslan "Kırsalda GSM hizmeti alamayan 500 nüfusun altındaki köylere hizmet götürürdük. 2018'de de bu hizmetlere devam edeceğiz. Artık milli baz istasyonumuz var. Dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Milli ve yerli e-postayı oluşturuyoruz. Milli e-posta ve anlık haberleşme platformu kuruyoruz. Böylece, kurumsal ve kişisel verilerin daha güvenli hale gelmesini sağlayacağız. Yabancı firmalara verilen lisans ve bakım bedellerinde ciddi tasarruf sağlayacağız. Tüm yazılım sektörlerinde teşviklerimizi veriyoruz. Önümüzdeki yıl bitirip hizmete sunmayı hedefliyoruz. YHT'de yerlilik oranını yüzde 74'e çıkaracağız. Yolcu hedefimiz ise 7,1 milyon olacak" dedi.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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