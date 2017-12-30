E-devlet atağı

Bakan Ahmet Arslan,e-devlet kullanıcısayısını 2018'de40 milyona çıkarmayıhedeflediklerini belirtti."Elektronik olarak verilenhizmetlerin tamamını, e-devlet'tenverilir hale getireceğiz" dedi. 369metre yüksekliğindeki KüçükÇamlıca TV-Radyo Kulesi'nin2018'de tamamlanacağınısöyleyen Bakan Arslan,TÜRKSAT 5A ve 5B uydularıüretim çalışmalarınındevam edeceğini, TürkiyeUzay Ajansı'nın da 2018'dekurulacağını kaydetti. Kanalİstanbul için mühendislikçalışmalarının devam ettiğinivurgulayan Arslan, güzergâhlailgili de "Seçilen proje alanıüzerinde detaylı jeoteknik,hidrolik modelleme gibi sahaetüdü çalışmaları da yapıldıktansonra nihai şekli verilecek. Etütproje kapsamında, projeningerçekleştirilebilmesi içinfinans modellerine de hâlâçalışmaktayız. 2018 yılında etütproje çalışmaları tamamlanarakprojenin yapım ihalesine çıkmayıplanlıyoruz" diye konuştu.
KÖYLERE DESTEK
Arslan "Kırsalda GSM hizmeti alamayan 500 nüfusun altındaki köylere hizmet götürürdük. 2018'de de bu hizmetlere devam edeceğiz. Artık milli baz istasyonumuz var. Dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Milli ve yerli e-postayı oluşturuyoruz. Milli e-posta ve anlık haberleşme platformu kuruyoruz. Böylece, kurumsal ve kişisel verilerin daha güvenli hale gelmesini sağlayacağız. Yabancı firmalara verilen lisans ve bakım bedellerinde ciddi tasarruf sağlayacağız. Tüm yazılım sektörlerinde teşviklerimizi veriyoruz. Önümüzdeki yıl bitirip hizmete sunmayı hedefliyoruz. YHT'de yerlilik oranını yüzde 74'e çıkaracağız. Yolcu hedefimiz ise 7,1 milyon olacak" dedi.
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