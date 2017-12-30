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Durmak yok yola devam

, 2017’yi rekorla kapadı. 2018 i kolları sıvadı. Kültür ve Bakanı , “Önümüzdeki yıl en az 35 milyon hedefliyoruz. Daha üstü de mümkün” diye konuştu...

Durmak yok yola devam
Kültür ve Bakanı , 2017 yılını 31.4 milyon ve 26 milyar dolar civarı turizm geliriyle tamamlamayı öngördüklerini söyledi. Kurtulmuş, 2018 hedeflerine ilişkin, "Önümüzdeki yıl en az 35 milyon turist hedefliyoruz. Daha üstü de mümkün" diye konuştu. Turizm teşviklerini 12 aya yayacaklarını da dile getiren Bakan Kurtulmuş, "Çin, Hindistan ve Endonezya'nın kapılarını çalacak, onları Türkiye'ye davet edeceğiz. Turizm yelpazesini genişleteceğiz" dedi. DİPTEN KURTULDUK
Bakan Kurtulmuş şöyle devam etti: "Son derece ağır siyasi ve ekonomik türbülansın iden geçtik. olarak bütün uluslararası terör örgütlerinin neredeyse tamamının eş zamanlı tehdidi altında kaldık. Maalesef bu gelişmelerin her birisi Türk turizmini de ciddi şekilde etkilemiştir. Mücadelenin ağır faturası Türk turizmine 2016'da karşılaştığımız sonuçları da ödetmiş oldu. 2017 yılının 10 ayına baktığımızda dipten kurtulduk, yeni bir döneme girişin sinyallerini veriyoruz. 10 ayda 29.1 milyon turist ülkeye geldi. Geçen yılın ilk 10 ayı ile kıyaslandığında yüzde 28'lik bir gelişmeyle karşı karşıya kaldık. Bu bizim için önemli bir başarıdır. 9 ayda turizm gelirlerinde 20.2 milyar dolarlık seviyeye ulaştık."

TURİZM İÇİN BÜYÜK ÇALIŞMA
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz Eylül ayında Çin'e gitti. Çin Kültür Bakanı Luo Sugang ile Pekin kentinde bir araya geldi. Kültür Bakanlığı malikanesinde yapılan görüşmelerde iki ülkenin de kültür ve turizm konularının nasıl geliştirileceği konusunda görüşmeler yapıldı. Bunun yanında turizm alanındaki işbirliğinin güçlendirilebilmesi için yeni çalışmalar yapılacağı ve yumuşak gücün kültür ve turizm alanı olduğu belirtildi. Bu şekilde gelecek yılın Çin'de Türkiye Turizm Yılı olarak ilan edilmesi için tüm imkanların seferber edildiği kaydedildi. Türkiye ve Çin Turizm acentelerinin arasında bulunan işbirliğinin artması ve sonucunda ülkeye gelecek turist sayısının 1 milyon gibi bir rakama çıkması için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bakan Kurtulmuş, bu yılın sonuna kadar 200 bin Çinli turistin ülkeye gelmesini beklediklerini açıkladı.


BEKLENTİ 1 MİLYON
Bakan Kurtulmuş, "Fakat bu rakam yeterli değil, bu sayının bir milyon olmasını istiyoruz. Özellikle Çin ve Türkiye turizm operatörleri arasındaki işbirliğinin artırılmasını istiyoruz. Türkiye'deki Konfüçyüs Enstitüsü ve Çin'deki Yunus Emre Enstitüsü iki ülke arasındaki hatları yakınlaştırma açısından iyi bir fırsat" ifadelerini kullandı.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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