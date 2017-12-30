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Boğaz’ın altına üç katlı tünel

’nın altına yapılacak Üç Katlı Büyük Tuneli’nde çalışmalar son hızla devam ediyor. Tünelin yapım ihalesi 2018 yılında gerçekleştirilecek...

Boğaz’ın altına üç katlı tünel
Marmaray ve Avrasya tünelinden sonra 'nın altına yapılacak üçüncü mega projede de sona gelindi. 2 kıta arası geçişi 5 dakikaya düşürecek olan projede yapım ihalesi 2018 yılında tamamlanacak. 2018 yılında YİD modeliyle yapım ihalesine çıkılacak projede; otomobiller için 2 ayrı yol olurken, bir kat da raylı sisteme ayrılacak. İncirli'den yeraltına girecek raylı sistem, Mecidiyeköy'den, Zincirlikuyu'dan denizin altından geçecek, Söğütlüçeşme'den girip Kadıköy-Kartal'a, Marmaray'a bağlanmış olacak. Avrupa yakasında Hasdal'dan yeraltına girecek tünel, aynı şekilde bu tünelle birleşecek, Anadolu yakasına geçtikten sonra da Çamlık'tan çıkarak TEM'e bağlanacak. Bu, karayolu taşımacılığında otomobiller için önemli bir avantaj olacak, raylı sistem anlamında çok daha önemli bir avantaj. Marmaray, Halkalı'dan Gebze'ye kadar bütün raylı sistemlerle entegre olarak gidiyor. Üç Katlı Tünel de, İncirli'den Sögütlüçeşme'ye kadar birçok raylı sistemle entegre olacak. Günde 6.5 milyon yolcunun taşındığı bir sistem haline getirilecek. Bu, insanların kapısından çıktığı zaman bir başka hatta aktarma yaparak, raylı sistemle seyahatini devam ettirmesi anlamına geliyor.


PROJEDE DEĞİŞİKLİK OLDU
Daha önce üst katı iki gidiş otomobil, orta katı bir gidiş-bir geliş raylı sistem, alt katı da iki geliş otomobil için düşünülen projede değişiklik yapıldı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, bu değişikliği şu sözlerle anlattı: "Çalışmalar son aşamaya geldi ancak teknik olarak şöyle bir sonuç çıkıyor, daha önceki projede orta katta bulunan raylı sistemin teknik çalışmalar sonucunda en alta alınması uygun görünüyor. Tünelin üst ve orta katları ise otomobil gidişgelişi için kullanılacak. Bunun da sebebi, her iki yakada da yüzeye çıktıktan sonra hatlar birbirinden ayrılacak. Avrupa yakasında güneye doğru İncirli'ye gitmek üzere raylı sistem, kuzeye doğru TEM'e gitmek üzere üstte ve altta otomobiller için yaptığımız katlar olacaktı ancak bunların birbirinden ayrılması biraz daha zor. Halbuki üstte iki kat otomobiller için olursa üst kuzeye ayrılırken, güneye doğru da raylı sistem ayrılacak. Teknik çalışmalar sonucu, raylı sistemde kullanılan araçların daha ağır olması nedeniyle alt katın raylı sistem için kullanılması daha uygun gibi gözüküyor. Yakında netleşecek."
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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