Boğaz’ın altına üç katlı tünel

Marmarayve Avrasya tünelinden sonra İstanbul Boğazı'nın altına yapılacak üçüncü mega projede de sona gelindi. 2 kıta arası geçişi 5 dakikaya düşürecek olan projede yapım ihalesi 2018 yılında tamamlanacak. 2018 yılında YİD modeliyle yapım ihalesine çıkılacak projede; otomobiller için 2 ayrıyol olurken, bir kat da raylı sisteme ayrılacak. İncirli'den yeraltına girecek raylı sistem, Mecidiyeköy'den, Zincirlikuyu'dan denizin altından geçecek, Söğütlüçeşme'den girip Kadıköy-Kartal'a, Marmaray'a bağlanmış olacak. Avrupa yakasında Hasdal'dan yeraltına girecek tünel, aynı şekilde bu tünelle birleşecek, Anadolu yakasına geçtikten sonra da Çamlık'tan çıkarak TEM'e bağlanacak. Bu, karayolu taşımacılığında otomobiller için önemli bir avantaj olacak, raylı sistem anlamında çok daha önemli bir avantaj. Marmaray, Halkalı'dan Gebze'ye kadar bütün raylı sistemlerle entegre olarak gidiyor. Üç Katlı Tünel de, İncirli'den Sögütlüçeşme'ye kadar birçok raylı sistemle entegre olacak. Günde 6.5 milyon yolcunun taşındığı birsistem haline getirilecek. Bu, insanların kapısından çıktığı zaman bir başka hatta aktarma yaparak, raylı sistemle seyahatini devam ettirmesi anlamına geliyor.
PROJEDE DEĞİŞİKLİK OLDU
Daha önce üst katı iki gidiş otomobil, orta katı bir gidiş-bir geliş raylı sistem, alt katı da iki geliş otomobil için düşünülen projede değişiklik yapıldı. UlaştırmaBakanı Ahmet Arslan, bu değişikliği şu sözlerle anlattı: "Çalışmalar son aşamaya geldi ancak teknik olarak şöyle bir sonuç çıkıyor, daha önceki projede orta katta bulunan raylı sistemin teknik çalışmalar sonucunda en alta alınması uygun görünüyor. Tünelinüst ve orta katları ise otomobil gidişgelişiiçin kullanılacak. Bunun da sebebi, her iki yakada da yüzeye çıktıktan sonra hatlar birbirinden ayrılacak. Avrupa yakasında güneye doğru İncirli'ye gitmek üzere raylı sistem, kuzeye doğru TEM'e gitmek üzere üstte ve altta otomobiller için yaptığımız katlar olacaktı ancak bunların birbirinden ayrılması biraz daha zor. Halbuki üstte iki kat otomobiller için olursa üst kuzeye ayrılırken, güneyedoğru da raylı sistem ayrılacak. Teknik çalışmalar sonucu, raylı sistemde kullanılan araçların daha ağır olması nedeniyle alt katın raylı sistem için kullanılması daha uygun gibi gözüküyor. Yakında netleşecek."
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