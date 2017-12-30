26 şubat’ta tarih yazacak

İlk deneme uçuşunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğum günü olan 26 Şubat'ta yapacak.
76.5 milyon metrekarelik alana inşa edilen havalimanı 4 fazda tamamlanacak. İlk fazı 2018'de açılacak. 2 bağımsız pist, 1 milyon 200 bin metrekare kapalı alanlı terminal binası, 30 bin araçlı kapalı otoparkı 29 Ekim 2018'de açılmış olacak. Yeni havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya çıkarılabilir kapasitesi ile 350'den fazla destinasyona uçuş imkanı sağlayacak.
Havalimanı için şu an 30 bin kişi çalışıyor. Bittiğinde doğrudan 100 bine yakın, yan sektörlerle birlikte 1.5 milyon kişiye yeni istihdam alanı sağlanacak.
Türk Hava Yolları kargo hizmetleri için hangar inşaatına başlarken, aralarında Singapur Airlines, Katar dahil 15 havayolu şirketi terminalden yer almak için sıraya girdi.
Büyük kuruluşlar yurt dışından gelen hastaları İstanbul'a girmeden tedavi edecek hastane yapmak istiyor. 7.5 milyon metrekare arazi içinde hastane talepleri var.
Atatürk Havalimanı 2019 başında kapatılacak.
Üçüncü Havalimanı'na kargo, yolcu taşımacılığı için liman inşaatı başlayacak.
Duty Free'de Alman Unifree ile anlaşma görüşmeleri hızlandırıldı.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmaları yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı bir konuşmasında, Üçüncü Havalimanı'nın dünyanın en büyük havalimanı olacağını belirterek, "Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Bu havalimanının önümüzdeki yıl ilk etabını açıyoruz. Yılda yolcu sayısı 90 milyon, 2023'te ikinci etabını da açacağız. Kapasite 150 milyon olacak. Dünyanın bir numarası" demişti.
ATATÜRK BARAJI'NIN 10 KATI KADAR DOLGU YAPILDI
KOLİN İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, İstanbul Üçüncü Havalimanı'na ilişkin önemli tespitlerde bulundu:
Pistlerde aynı anda iniş-kalkış olacak. Biri bitti, testler yapılıyor. 6 pistin tamamı bittiğinde toplam 3 kule olacak.
2 pist ve terminal için dağları da kazıp indik. 530 milyon metreküp kazı, 200 milyon metreküp dolgu yapıldı. Atatürk Barajı'nın dolgusu 20 milyon metreküptü, ona göre ölçün.
Devletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak, ama her yıl 886 milyon euro+KDV alacak.
Açıldığı zaman bir aksilik olmazsa verilen garantinin üzerinde yolcu gelecek.
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