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Yeni neslin Sabancı’sı

Yarının güçlü ekonomileri arasında yer almanın yolunun teknoloji ve dijitalleşmeden geçtiğini vurgulayan , ‘’nin Sabancı’sı değil, yeni neslin Sabancı’sı olacağız' dedi.

Yeni neslin Sabancı’sı
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, yarının güçlü ekonomileri arasında yer almanın tek yolunun teknolojiden geçtiğini, ikinci önceliğin ise dijitalleşme olduğunu belirterek, "2020'de 24.6 trilyon dolara ulaşması öngörülen dijital ekonomide kendimize yer bulmak zorundayız. Bu konuda da bir ortak vizyon ve yol haritası belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkıyor" dedi. Sabancı, "Türkiye'nin Sabancı'sı" değil, "Yeni neslin Sabancı'sı" olacaklarını ifade ederek, "Ortaya koyduğumuz yeni vizyona katkıda bulunacak sanayi 4.0 uygulamalarından kompozit gibi yeni iş kollarına, her türlü fırsatı değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. ekonomisinin 3. çeyrekte son 6 yılın en hızlı büyümesini kaydettiğine dikkati çeken Sabancı, şöyle konuştu: "Bu, rakam OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Küresel rekabette öne geçmek için 3 önemli fırsat görüyoruz; teknoloji, dijitalleşme ve eğitim."
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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