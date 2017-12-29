Yeni neslin Sabancı’sı

Sabancı HoldingYönetim Kurulu BaşkanıGüler Sabancı, yarınıngüçlü ekonomileri arasındayer almanın tek yolununteknolojiden geçtiğini, ikinciönceliğin ise dijitalleşmeolduğunu belirterek, "2020'de24.6 trilyon dolara ulaşmasıöngörülen dijital ekonomidekendimize yer bulmakzorundayız. Bu konuda da birortak vizyon ve yol haritasıbelirlenmesi gerekliliğiortaya çıkıyor" dedi. Sabancı,"Türkiye'nin Sabancı'sı"değil, "Yeni neslinSabancı'sı" olacaklarınıifade ederek, "Ortayakoyduğumuz yeni vizyonakatkıda bulunacak sanayi 4.0uygulamalarından kompozitgibi yeni iş kollarına, her türlüfırsatı değerlendireceğiz"ifadelerini kullandı. Türkiyeekonomisinin 3. çeyrekte son6 yılın en hızlı büyümesinikaydettiğine dikkati çekenSabancı, şöyle konuştu:"Bu, rakam OECD ülkeleriiçinde en hızlı büyüme oranıolarak kayıtlara geçti. Küreselrekabette öne geçmek için 3önemli fırsat görüyoruz;teknoloji, dijitalleşme veeğitim."
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