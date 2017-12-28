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2018’in 3’te 1’i

2018’in 3’te 1’i tatil
2017'nin sonuna yaklaşırken ın resmi günleri takvimi belirlendi. 1 Ocak pazartesi gününe denk geldiği için 30 ve 31 Aralık cumartesi ve pazar günleri de eklendiğinde yılbaşı tatili 3 güne çıkıyor. 2017'de Kurban Bayramı'nda 11 gün tatil yapan çalışanlar 2018 yılında da 9 günlük bayram tatiline sahip olacak. Yeni yılda hafta sonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün tatil olacak.


Hande ERDEM
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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