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ya tavan geldi

Sigortaya tavan geldi
Bu yıl Nisan ayında hayata geçen ve vatandaşı rahatlatan zorunlu trafik sında tavan fiyat uygulaması önümüzdeki yıl da sürecek. Yılbaşında yüzde 5 artacak olan trafik sigortasının tavan fiyatı her ay yüzde 1.5 zamlanacak. Ocak'taki yüzde 5'lik artışla tavan fiyat, İstanbul'da 7'nci basamaktaki araç için 546 liraya, 1'inci basamaktaki araç için ise 2 bin 480 liraya ulaşacak.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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