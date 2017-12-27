Et fiyatı yüzde 25 düştü

Gıda Bakanlığı'nın, vatandaşın eti ucuza yemesi için 2 ay önce başlattığı 'ucuz et projesi' meyvelerini vermeye başladı. Anlaşmalı marketlerin kuşbaşı etin kilosunu 31, kıymanın kilosunu 29 liradan satmasıyla birlikte, 2 ay içerisinde diğer büyük marketler de etfiyatlarında indirim yaptı. Piyasada etin ortalama satış fiyatında da yüzde 20-25 oranında düşüş yaşandı. 29 Ekim tarihinde ortalama fiyatı 35.88 lira olan kıyma, 6 Aralık'ta 29.73 liraya düşerken, kuşbaşı etin kilo fiyatı ise aynı tarihlerde, 39.12 liradan 32 liraya düştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.