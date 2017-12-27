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Et fiyatı yüzde 25 düştü

Et fiyatı yüzde 25 düştü
Gıda Bakanlığı'nın, vatandaşın eti ucuza yemesi için 2 ay önce başlattığı 'ucuz et projesi' meyvelerini vermeye başladı. Anlaşmalı marketlerin kuşbaşı etin kilosunu 31, kıymanın kilosunu 29 liradan satmasıyla birlikte, 2 ay içerisinde diğer büyük marketler de et fiyatlarında indirim yaptı. Piyasada etin ortalama satış fiyatında da yüzde 20-25 oranında düşüş yaşandı. 29 Ekim tarihinde ortalama fiyatı 35.88 lira olan kıyma, 6 Aralık'ta 29.73 liraya düşerken, kuşbaşı etin kilo fiyatı ise aynı tarihlerde, 39.12 liradan 32 liraya düştü.


Betil BAŞ
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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