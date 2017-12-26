Rezervasyon dopingi

2017'de yürütülen negatif algı operasyonları nedeniyle Avrupa'da kan kaybı yaşayan turizm sektörü, 2018'e umutlu giriyor. Alternatif destinasyonlarda beklediği hizmeti alamayan Avrupalı aileler, rotayıyeniden Türkiye'ye kırdı. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa pazarından gelen erken rezervasyonlarda yüzde 30 artış yaşandığı gözlendi. Thomas Cook Türkiye Temsilcisi Diana Travel'ın Yönetim Kurulu Üyesi Burak Tonbul, son iki yılda yaşanan darbe girişimi ve terör olayları nedeniyle çocuklu ailelerin Türkiye ilgisinin kaybolduğunu belirterek, "Ancak bu yıl ciddi bir rezervasyon artışı yaşanıyor" dedi. Ön rezervasyonların çok iyi gittiğini söyleyen Tonbul, aksi bir durum olmaması halinde İngiltere'den gelen turist sayısında yüzde50'lik bir artış yaşanacağını, Belçika pazarında da çok iyi talep olduğunu aktardı. Tonbul, "Hollanda'da da hareketlilik var. 2015'i yakalayamasak da 2016'nın yüzde 10-15 üzerine çıkarız" dedi. TÜROFED Başkanı Osman Ayık da Avrupa pazarından olumlu sinyallerin geldiğini belirterek, 2018'de Avrupa'da 2015 rakamlarını yakalamayı hedeflediklerini ifade etti.
'2018 TURİZMDEREKOR YILI OLACAK' ANTALYA Valisi MünirKaraloğlu, "Antalya2016'yı 6 milyon 200 binturistle kapamıştı. 2017'yiise transfer yolculuklagelenlerle beraber 10milyon 500 bin turistlekapatacağız" dedi. 2018'indaha da iyi geçeceğiniaktaran Karaloğlu, "Erkenrezervasyonlar çok iyigidiyor. Almanya, Hollandave Belçika hattında ciddibir sıçrama var. İskandinavülkeleri de hareketli. Ruspazarı büyümeye devamedecek. 2018 için 13-14milyon civarında turisthedefimiz var" şeklindekonuştu.
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