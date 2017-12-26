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dopingi

sektörü 2018’e umutlu giriyor. Avrupa pazarında yüzde 30 artış görülürken, İngiliz turist sayısı da bu yıl yüzde 50 artacak

Rezervasyon dopingi
2017'de yürütülen negatif algı operasyonları nedeniyle Avrupa'da kan kaybı yaşayan sektörü, 2018'e umutlu giriyor. Alternatif destinasyonlarda beklediği hizmeti alamayan Avrupalı aileler, rotayı yeniden Türkiye'ye kırdı. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa pazarından gelen erken larda yüzde 30 artış yaşandığı gözlendi. Türkiye Temsilcisi Diana Travel'ın Yönetim Kurulu Üyesi Burak Tonbul, son iki yılda yaşanan darbe girişimi ve terör olayları nedeniyle çocuklu ailelerin Türkiye ilgisinin kaybolduğunu belirterek, "Ancak bu yıl ciddi bir rezervasyon artışı yaşanıyor" dedi. Ön rezervasyonların çok iyi gittiğini söyleyen Tonbul, aksi bir durum olmaması halinde İngiltere'den gelen turist sayısında yüzde 50'lik bir artış yaşanacağını, Belçika pazarında da çok iyi talep olduğunu aktardı. Tonbul, "Hollanda'da da hareketlilik var. 2015'i yakalayamasak da 2016'nın yüzde 10-15 üzerine çıkarız" dedi. TÜROFED Başkanı Osman Ayık da Avrupa pazarından olumlu sinyallerin geldiğini belirterek, 2018'de Avrupa'da 2015 rakamlarını yakalamayı hedeflediklerini ifade etti.

'2018 TURİZMDE REKOR YILI OLACAK'
ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya 2016'yı 6 milyon 200 bin turistle kapamıştı. 2017'yi ise transfer yolculukla gelenlerle beraber 10 milyon 500 bin turistle kapatacağız" dedi. 2018'in daha da iyi geçeceğini aktaran Karaloğlu, "Erken rezervasyonlar çok iyi gidiyor. Almanya, Hollanda ve Belçika hattında ciddi bir sıçrama var. İskandinav ülkeleri de hareketli. Rus pazarı büyümeye devam edecek. 2018 için 13-14 milyon civarında turist hedefimiz var" şeklinde konuştu.

Betül ALAKENT
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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