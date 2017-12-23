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dopingi ile 100 bin istihdam

KOSGEB dopingi ile 100 bin istihdam
BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; ülke ekonomisinin gelişmesinde 'in önemli rol oynadığına dikkati çekerek, son 7 yılda sağlanan destekler ile yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. KOSGEB'in 2010'dan bu yana yaptığı çalışmalar neticesinde; Nitelikli Eleman İstihdam Desteği ile 86 bin 170, Ar-Ge İnovasyon Destek Programı ile 5 bin 340, Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile bin 281 olmak üzere toplam 100 bine yakın personel istihdam edildi.

Selçuk ADIGÜZEL
Etiketler:
  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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