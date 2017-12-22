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2018 yılı bütçesi kabul edildi

Genel Kurulunda, kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2016 Kesin Hesapları kabul edildi.

Genel Kurulu'nde 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri yapıldı ve görüşmeler tamamlandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, oylamanın elektronik olarak yapılmasını Genel Kurulun bilgisine sundu ve oylamanın elektronik olarak yapılması kabul edildi.

Yapılan oylamada, 429 milletvekili oy kullandı. 305 kabul oyuna karşılık 124 ret oyu kullanıldı.

Daha sonra 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı oylaması yapıldı. 426 milletvekili oy kullandı ve 303 kabule karşılık 1234 ret oyu kullanıldı.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 00:05
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