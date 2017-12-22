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'de büyük düşüş! Bitcoin ne kadar?

, merkez bankası başkanlarından eleştirileri sonrası 4 günde yaklaşık 8 bin 500 dolar düştü.

Bitcoinde büyük düşüş
'de fiyat yükseldikçe yaşanan dalgalanmaların süresi ve büyüklüğü de artıyor. Haftabaşında 19 bin 532 dolar ile rekor seviyelerinde seyreden bitcoin yaklaşık 8 bin 500 dolar düşüşle rekor seviyelerinden uzaklaştı. Bitcoin şu sıralarda 11 bin 450 seviyesinde seyrediyor.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 19:19
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