İşveren teşvik istedi

Yaklaşık 6 milyon asgari ücret çalışanının gözü kulağı Ankara'ya çevrilirken, asgari ücret komisyonunun üçüncü toplantısı da dün işveren kanadını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı. TİSK, toplantıda, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın verdiği bin 893 liralık teklifi uygun bulmadı. TİSK, asgari ücretin 6 aylık dilimler halinde belirlenmesini istedi. Devletin işçi başına verdiği 100 liralık desteğin devam etmesi de talep edildi.