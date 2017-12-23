Esnafa kredi desteği

EKONOMİDEN sorumlu Başbakan Yardımcısı MehmetŞimşek, daha fazla tarımsal üretici, esnaf ve sanatkarın uygun koşullarda kredi faiz desteğinden yararlanmasını sağlamak amacıyla düzenleme hazırladıklarını belirterek, buna ilişkin kararname taslaklarını Başbakanlık'a gönderdiklerini söyledi.
1.5 MİLYAR LİRA
Esnaf ve sanatkarlara Hazine'nin kredi faiz desteği sağladığını, bunun 2018'de artarak devam etmesinin planlandığını anlatan Şimşek, "Gelecek yıl bütçesinde söz konusu uygulama için 1.5 milyarlira ödenek tahsis edildi ve banka tarafından kullandırılacak toplam kredi bakiyesinin yüzde 20 artarak 28.8 milyarliraya ulaşması hedeflendi" dedi. Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnafa, usta girişimci ve genç girişimci esnafa sıfır faizli kredi kullandırılmasına devam edileceğinin altını çizen Şimşek, şunları kaydetti: "2018'de yürürlüğe girecek kararnameyle 'girişimci usta faizsiz kredidesteği'nin en az 3 yıl olan ustalık belgesi şartını 1 yıl olarak değiştirdik. Deprem, heyelan, sel afetlerine ve/veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle 'KOSGEB AcilDestek Kredisi Programı' kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanacak esnaf ve sanatkarların kararname kapsamında kredi kullanabilmelerine ilişkin istisna getirdik. Böylece konuya ilişkin kararname kapsamı genişletilerek daha fazla esnaf ve sanatkara ulaşılması hedeflenmiştir." Daha çok üreticinin hayvancılık kredilerinden faydalanabilmesini sağlamak amacıyla 100 bin liraya kadar olan işletme ve yatırım kredilerinde tüm faizin Hazine tarafından üstlenileceğini vurgulayan Şimşek, gerekli düzenlemelerin yapıldığının altını çizdi.
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