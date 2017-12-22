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ne kadar? piyasasında son durum

Kapalıçarşı'da 256,00 liradan işlem gördü. 24 ayar külçe ın gramı ise günü yüzde 0,19 artışla 156,00 liradan tamamladı.

Çeyrek altın ne kadar? Altın piyasasında son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe ın gramı günü yüzde 0,19 artışla 156,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta 256,00 lira, Cumhuriyet altını 1.044,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,19 yükselişle 156,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

Alış

Satış

Alış

Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)

155,50

155,70

155,80

156,00

Cumhuriyet Ata Lira

1.025,00

1.042,00

1.027,00

1.044,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)

141,80

145,80

142,00

146,00

Lira(Tam) Ziynet

1.001,00

1.021,00

1.003,00

1.023,00

Yarım Ziynet

501,00

511,00

502,00

512,00

Çeyrek Ziynet

250,00

255,00

251,00

256,00

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  • 22 Aralık 2017, Cuma 18:08
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